В Подмосковье задержали правую руку «бога Кузи»

Сегодня силовики надели наручники на афериста, подозреваемого в краже 215 миллионов рублей, принадлежавших
когда-то скандально известному «богу Кузе». Юрию Цукерману, который был правой рукой обвиняемого в мошенничестве Андрея Попова, удалось убедить судей в том, что все деньги, изъятые по этому делу, принадлежат ему. Но оказалось, что предоставленные документы — подделки.
Следователи считают Цукермана правой рукой организатора религиозного сообщества, которое поклонялось мертвому попугаю. А пока его искали и по всей России, и за границей, он особо и не прятался, жил в Подмосковье в огромном коттедже. Показания Цукерман давал хоть и в наручниках, но зато в помпезных интерьерах и на дорогом кожаном диване.
Как выяснилось, на аферу он решился после того, как в 2015 году задержали главного фигуранта дела о мошенничестве, называвшего себя «богом Кузей». Задержание произошло в квартире одной из последовательниц Жанны Фролушкиной, там же нашли и изъяли деньги адептов — 215 миллионов рублей.
Фролушкину вскоре отпустили, и Цукерман женился на ней. А затем на правах законного мужа пошел в суд и заявил, что изъятые в квартире деньги принадлежат его семье. Он предъявил поддельные расписки и принялся ждать, когда все 215 миллионов рублей ему вернут обратно. Так и случилось. А после — возможно, это совпадение — жену Цукермана все же обвинили в мошенничестве и арестовали.
Часть несметного богатства Цукерман поместил на свой счет, но вскоре лишился этих денег — суд пересмотрел решение и снова изъял средства. Правда, 85 миллионов бесследно исчезли, как и их владелец. Его объявили в розыск. Сегодня беглецу предъявили обвинение по статье «Мошенничество». И тут уже не схитришь. Зная, что от Цукермана можно ожидать всего что угодно, его теперь охраняют особенно строго.
Со своим партнером, богом Кузей (по документам его зовут Андрей Попов) Цукерман, возможно, больше и не встретится. Против того заведено отдельное уголовное дело о мошенничестве. Между тем задержанный Цукерман, по одной из версий, может вообще оказаться серым кардиналом псевдорелигиозного движения. Правоохранители не исключают, что именно он руководил, словно марионетками, и самими богом Кузей, и его ближайшими последователями.
Как выяснилось, на аферу он решился после того, как в 2015 году задержали главного фигуранта дела о мошенничестве, называвшего себя «богом Кузей». Задержание произошло в квартире одной из последовательниц Жанны Фролушкиной, там же нашли и изъяли деньги адептов — 215 миллионов рублей.
Фролушкину вскоре отпустили, и Цукерман женился на ней. А затем на правах законного мужа пошел в суд и заявил, что изъятые в квартире деньги принадлежат его семье. Он предъявил поддельные расписки и принялся ждать, когда все 215 миллионов рублей ему вернут обратно. Так и случилось. А после — возможно, это совпадение — жену Цукермана все же обвинили в мошенничестве и арестовали.
Часть несметного богатства Цукерман поместил на свой счет, но вскоре лишился этих денег — суд пересмотрел решение и снова изъял средства. Правда, 85 миллионов бесследно исчезли, как и их владелец. Его объявили в розыск. Сегодня беглецу предъявили обвинение по статье «Мошенничество». И тут уже не схитришь. Зная, что от Цукермана можно ожидать всего что угодно, его теперь охраняют особенно строго.
Со своим партнером, богом Кузей (по документам его зовут Андрей Попов) Цукерман, возможно, больше и не встретится. Против того заведено отдельное уголовное дело о мошенничестве. Между тем задержанный Цукерман, по одной из версий, может вообще оказаться серым кардиналом псевдорелигиозного движения. Правоохранители не исключают, что именно он руководил, словно марионетками, и самими богом Кузей, и его ближайшими последователями.
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