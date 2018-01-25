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    Число погибших при крушении поезда в Италии возросло до четырех. Италия, аварии на транспорте, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло погибших при крушении поезда в Италии возросло до четырех

    Число погибших при крушении поезда в Италии возросло до четырех

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    Число погибших при крушении поезда в Италии возросло до четырех

    Число погибших при крушении поезда в Италии возросло до четырех

    Число погибших при крушении поезда в Италии возросло до четырех
    • Фото: vigilfuoco.tv

      • Возросло число жертв крушения поезда на севере Италии — погибли четыре человека. В аварии пострадали более 100 человек.

      Состав, следовавший из Кремоны в Милан, частично сошел с рельсов сегодня утром. Жертвами аварии на железной дороге стали четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

      Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии были госпитализированы 10 человек, а общее число пострадавших превышает 100 человек.

      Спасательная операция на месте крушения поезда завершена. Движение составов на участке Брешия — Милан временно остановлено.

      смотретьНа севере Италии поезд сошел с рельсов
      На севере Италии поезд сошел с рельсов
      Прокуратура Милана начала расследование аварии. Пока она квалифицирована как непреднамеренная катастрофа, приведшая к жертвам. Рассматривается несколько версий о возможных причинах крушения поезда — техническая неисправность состава, повреждение железнодорожного полотна и ошибка машиниста или диспетчера.

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