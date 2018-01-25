Число погибших при крушении поезда в Италии возросло до четырех

Возросло число жертв крушения поезда на севере Италии — погибли четыре человека. В аварии пострадали более 100 человек.
Состав, следовавший из Кремоны в Милан, частично сошел с рельсов сегодня утром. Жертвами аварии на железной дороге стали четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии были госпитализированы 10 человек, а общее число пострадавших превышает 100 человек.
Спасательная операция на месте крушения поезда завершена. Движение составов на участке Брешия — Милан временно остановлено.
Прокуратура Милана начала расследование аварии. Пока она квалифицирована как непреднамеренная катастрофа, приведшая к жертвам. Рассматривается несколько версий о возможных причинах крушения поезда — техническая неисправность состава, повреждение железнодорожного полотна и ошибка машиниста или диспетчера.
Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии были госпитализированы 10 человек, а общее число пострадавших превышает 100 человек.
Спасательная операция на месте крушения поезда завершена. Движение составов на участке Брешия — Милан временно остановлено.
Прокуратура Милана начала расследование аварии. Пока она квалифицирована как непреднамеренная катастрофа, приведшая к жертвам. Рассматривается несколько версий о возможных причинах крушения поезда — техническая неисправность состава, повреждение железнодорожного полотна и ошибка машиниста или диспетчера.
Комментарии