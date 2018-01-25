Воронеж отмечает 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Сегодня в Воронеже поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и вспоминают тех, кто пал в боях за освобождение от фашистских захватчиков. Город отмечает 75-ю годовщину тех событий.

К Вечному огню горожане и представители власти возложили венки и цветы. Церемония завершилась торжественным маршем почетного караула и оружейным салютом.



В годы Великой Отечественной в Воронежской области проходили активные боевые действия. Осада города началась летом 1942 года и длилась более 200 дней.