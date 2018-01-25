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    Воронеж отмечает 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Великая Отечественная война, Воронеж, ветераны, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоронеж отмечает 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

    Воронеж отмечает 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

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    Воронеж отмечает <nobr>75-ю</nobr> годовщину освобождения от фашистских захватчиков

    Воронеж отмечает 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

    Воронеж отмечает <nobr>75-ю</nobr> годовщину освобождения от фашистских захватчиков

      Сегодня в Воронеже поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и вспоминают тех, кто пал в боях за освобождение от фашистских захватчиков. Город отмечает 75-ю годовщину тех событий.

      К Вечному огню горожане и представители власти возложили венки и цветы. Церемония завершилась торжественным маршем почетного караула и оружейным салютом.

      В годы Великой Отечественной в Воронежской области проходили активные боевые действия. Осада города началась летом 1942 года и длилась более 200 дней.

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