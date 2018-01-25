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    В Сирии решили восстановить разрушенные боевиками православные святыни. Сирия, войны и вооруженные конфликты, православие, религия, строительство, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии решили восстановить разрушенные боевиками православные святыни

    В Сирии решили восстановить разрушенные боевиками православные святыни

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    В Сирии решили восстановить разрушенные боевиками православные святыни

    В Сирии решили восстановить разрушенные боевиками православные святыни

    В Сирии решили восстановить разрушенные боевиками православные святыни

      В Сирии люди возвращаются даже в те населенные пункты, которые полностью разрушены боевиками. На юго-западе страны в провинции Дамаск от города Забадани, где до войны в основном проживали христиане, не осталось камня на камне. Взорваны и сожжены православные святыни. Но служители церкви уверены, что все удастся восстановить.

      Отец Георгий был до последнего уверен, что водитель просто потерял дорогу, и это не тот город, в котором он родился. Он знал в Забадани каждый дом и переулок — до войны. Сейчас здесь месиво из арматуры, бетона и осколков прошлого.

      Отец Георгий не был здесь четыре года, и по своей воле никогда бы не приехал — слишком тяжело все это видеть. Священник инспектирует разрушенные боевиками церкви — какие уцелели, а какие надо строить заново. В родном Забадани подтвердились самые худшие прогнозы: войну не пережили оба храма — ни католический, ни православный.

      Патриархат Антиохийской православной церкви пока еще не может определить точное количество уничтоженных в Сирии церквей. Некоторые храмы находятся в районах, которые до сих пор подконтрольны вооруженной оппозиции. Но, по предварительным оценкам, около 400 объектов религиозного наследия в шести провинциях страны сирийцы потеряли.

      Епископ Лука, помощник патриарха Антиохийской православной церкви: «Мы точно знаем, что многие храмы невозможно реставрировать, их можно только отстраивать заново. А на это нужны огромные средства, которых у нас нет — ни у епархии, ни у страны».

      Сейчас в Сирии ждут помощи от Русской православной церкви, которая создала рабочую группу по подсчету разрушенных объектов.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анатолия Майорова.

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