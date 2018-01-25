В Сирии решили восстановить разрушенные боевиками православные святыни

В Сирии люди возвращаются даже в те населенные пункты, которые полностью разрушены боевиками. На юго-западе страны в провинции Дамаск от города Забадани, где до войны в основном проживали христиане, не осталось камня на камне. Взорваны и сожжены православные святыни. Но служители церкви уверены, что все удастся восстановить.

Отец Георгий был до последнего уверен, что водитель просто потерял дорогу, и это не тот город, в котором он родился. Он знал в Забадани каждый дом и переулок — до войны. Сейчас здесь месиво из арматуры, бетона и осколков прошлого.



Отец Георгий не был здесь четыре года, и по своей воле никогда бы не приехал — слишком тяжело все это видеть. Священник инспектирует разрушенные боевиками церкви — какие уцелели, а какие надо строить заново. В родном Забадани подтвердились самые худшие прогнозы: войну не пережили оба храма — ни католический, ни православный.



Патриархат Антиохийской православной церкви пока еще не может определить точное количество уничтоженных в Сирии церквей. Некоторые храмы находятся в районах, которые до сих пор подконтрольны вооруженной оппозиции. Но, по предварительным оценкам, около 400 объектов религиозного наследия в шести провинциях страны сирийцы потеряли.



Епископ Лука, помощник патриарха Антиохийской православной церкви: «Мы точно знаем, что многие храмы невозможно реставрировать, их можно только отстраивать заново. А на это нужны огромные средства, которых у нас нет — ни у епархии, ни у страны».



Сейчас в Сирии ждут помощи от Русской православной церкви, которая создала рабочую группу по подсчету разрушенных объектов.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анатолия Майорова.