Курс доллара упал ниже 56 рублей

Стоимость нефти марки Brent накануне поднялась выше 71 доллара — впервые с декабря 2014 года — и поддержала российский рубль.

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Запасы нефти в США, по официальным данным, сокращаются уже 10 недель подряд.



Индексы Московской биржи c утра продолжают вчерашний рост.



Рубль на нефтяной поддержке тоже на подъеме. Доллар стоит меньше 56 рублей — впервые с конца апреля прошлого года. Евро торгуется в районе 69,5 рубля.