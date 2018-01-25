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    Курс доллара упал ниже 56 рублей. биржи, доллар, нефть, рубль, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКурс доллара упал ниже 56 рублей

    Курс доллара упал ниже 56 рублей

    13 комментариев
    • Фото: sberometer.ru
    Курс доллара упал ниже 56 рублей

    Курс доллара упал ниже 56 рублей

    Курс доллара упал ниже 56 рублей
    • Фото: sberometer.ru

      • Стоимость нефти марки Brent накануне поднялась выше 71 доллара — впервые с декабря 2014 года — и поддержала российский рубль.

      Запасы нефти в США, по официальным данным, сокращаются уже 10 недель подряд.

      Индексы Московской биржи c утра продолжают вчерашний рост.

      Рубль на нефтяной поддержке тоже на подъеме. Доллар стоит меньше 56 рублей — впервые с конца апреля прошлого года. Евро торгуется в районе 69,5 рубля.

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