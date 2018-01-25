Названа причина пожара на рынке «Садовод»

В администрации рынка «Садовод» назвали причину пожара, который вспыхнул сегодня утром в одном из торговых павильонов.
Пресс-служба «Садовода»: «К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Никто не пострадал. На место оперативно прибыли пожарные. Причиной стало возгорание строительного мусора в зоне проведения ремонтных работ».
Между тем ранее источник в экстренных службах сообщал об одном пострадавшем при пожаре. С территории рынка было эвакуировано около 150 человек. Возгорание началась на втором этаже трехэтажного павильона.
Это уже второй пожар на «Садоводе» за последнее время. 17 января загорелись павильоны контейнерного типа. Площадь возгорания составила около 300 кв. метров. Справиться с огнем пожарным удалось лишь к утру следующего дня. Тогда причиной пожара также было названо воспламенение строительного мусора.
Между тем ранее источник в экстренных службах сообщал об одном пострадавшем при пожаре. С территории рынка было эвакуировано около 150 человек. Возгорание началась на втором этаже трехэтажного павильона.
Это уже второй пожар на «Садоводе» за последнее время. 17 января загорелись павильоны контейнерного типа. Площадь возгорания составила около 300 кв. метров. Справиться с огнем пожарным удалось лишь к утру следующего дня. Тогда причиной пожара также было названо воспламенение строительного мусора.
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