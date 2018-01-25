МЧС: пожар на рынке «Садовод» в Москве потушен

Пожарные справились с огнем в торговом павильоне на столичном рынке «Садовод», расположенном на
14-м километре МКАД.
В МЧС заявили, что пожарным службам удалось ликвидировать возгорание на рынке, передает ТАСС. Горело трехэтажное здание павильона.
МЧС: «Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 11:08 пожар был ликвидирован».
Ранее сообщалось, что огонь был локализован на площади 250 кв. метров. Предположительно, возгорание возникло на втором этаже павильона. Источник в экстренных службах города заявил об одном пострадавшем при пожаре.
Отметим, что это не первый пожар на рынке «Садовод» за последнее время. На минувшей неделе горели павильоны контейнерного типа. ЧП произошло после закрытия рынка, справиться с огнем пожарные сумели только к утру следующего дня.
МЧС: «Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 11:08 пожар был ликвидирован».
Ранее сообщалось, что огонь был локализован на площади 250 кв. метров. Предположительно, возгорание возникло на втором этаже павильона. Источник в экстренных службах города заявил об одном пострадавшем при пожаре.
Отметим, что это не первый пожар на рынке «Садовод» за последнее время. На минувшей неделе горели павильоны контейнерного типа. ЧП произошло после закрытия рынка, справиться с огнем пожарные сумели только к утру следующего дня.
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