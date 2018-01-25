Василий Ливанов, Артём Ткаченко, Алексей Колган и Нина Дворжецкая станут героями программы «Однажды…»

В субботу, 27 января, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся самый известный Шерлок Холмс российского телевидения Василий Ливанов, популярный актер Артём Ткаченко и блистательная семья — актер Алексей Колган и актриса Нина Дворжецкая.
Новый выпуск предоставит возможность окунуться в воспоминания культового актера и режиссера Василия Ливанова о семье, об отце — легендарном артисте Борисе Ливанове и детстве в военное время. Он расскажет об особых отношениях с великим русским поэтом Борисом Пастернаком и поделится сложной и эмоциональной историей поступления в театральное училище. Также Василий Ливанов поведает о том, что послужило стимулом к созданию киноленты «Медный всадник», участие в которой приняли не только многие члены семьи Ливанова, но и телеведущая НТВ Ольга Белова, о которой актер и режиссер отзывается по-особенному. Народный артист признается: он — не сторонник мечтаний, ведь он твердо верит в замыслы.
В рамках авторского проекта о своем «Однажды…» расскажет и популярный актер Артём Ткаченко. Артист поделится историей знакомства с третьей супругой на фестивале «Кинотавр». Артём расскажет о чувствах к своей малой родине — Калининграду — и любимому Балтийскому морю, на красочном примере с детьми объяснит свое понимание истинного счастья, а также назовет причину, по которой каждый раз присутствует на родах. Его жена Екатерина вспомнит необычные обстоятельства их встречи, удивит историей о долгожданном предложении и признается: сразу поняла, что хочет от Артёма ребенка. Сергей Майоров и его команда подготовили настоящий эксклюзив: зрители НТВ смогут впервые увидеть кадры свадебного видео молодой счастливой пары.
Об истории гармоничного семейного счастья со стажем расскажут известный актер Алексей Колган и его жена — блистательная актриса Нина Дворжецкая. Артист вспомнит уникальную историю, благодаря которой не служил в армии, упомянет непростые студенческие годы и поделится особенностями игры в женском образе. А также с удовольствием погрузится в воспоминания о начале отношений с самой главной женщиной в своей жизни, обращая внимание на исключительное семейное счастье и возможность по-настоящему «молчать об одном». Артистка Нина Дворжецкая откровенно расскажет о том, как до сих пор не заживают раны после гибели ее бывшего супруга — актера Евгения Дворжецкого — и признается, что до сих пор не может смотреть фильмы с его участием. Помимо этого, объяснит, почему расплакалась в ответ на предложение Алексея, и поведает о реакции дочери на трагический уход из жизни отца.
Смотрите программу «Однажды…» в эту субботу, 27 января, в 16:20 на НТВ и НТВ.Ru.
В рамках авторского проекта о своем «Однажды…» расскажет и популярный актер Артём Ткаченко. Артист поделится историей знакомства с третьей супругой на фестивале «Кинотавр». Артём расскажет о чувствах к своей малой родине — Калининграду — и любимому Балтийскому морю, на красочном примере с детьми объяснит свое понимание истинного счастья, а также назовет причину, по которой каждый раз присутствует на родах. Его жена Екатерина вспомнит необычные обстоятельства их встречи, удивит историей о долгожданном предложении и признается: сразу поняла, что хочет от Артёма ребенка. Сергей Майоров и его команда подготовили настоящий эксклюзив: зрители НТВ смогут впервые увидеть кадры свадебного видео молодой счастливой пары.
Об истории гармоничного семейного счастья со стажем расскажут известный актер Алексей Колган и его жена — блистательная актриса Нина Дворжецкая. Артист вспомнит уникальную историю, благодаря которой не служил в армии, упомянет непростые студенческие годы и поделится особенностями игры в женском образе. А также с удовольствием погрузится в воспоминания о начале отношений с самой главной женщиной в своей жизни, обращая внимание на исключительное семейное счастье и возможность по-настоящему «молчать об одном». Артистка Нина Дворжецкая откровенно расскажет о том, как до сих пор не заживают раны после гибели ее бывшего супруга — актера Евгения Дворжецкого — и признается, что до сих пор не может смотреть фильмы с его участием. Помимо этого, объяснит, почему расплакалась в ответ на предложение Алексея, и поведает о реакции дочери на трагический уход из жизни отца.
Смотрите программу «Однажды…» в эту субботу, 27 января, в 16:20 на НТВ и НТВ.Ru.
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