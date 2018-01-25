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    Второй день форума в Давосе оказался богат на яркие высказывания. Макрон, Меркель, Трамп Дональд, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВторой день форума в Давосе оказался богат на яркие высказывания

    Второй день форума в Давосе оказался богат на яркие высказывания

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    Второй день форума в Давосе оказался богат на яркие высказывания

    Второй день форума в Давосе оказался богат на яркие высказывания

      Главными героями второго дня форума в Давосе стали лидеры Франции и Германии. Эммануэль Макрон говорил о кризисе глобализации и сильной Европе. А Ангела Меркель критиковала политику протекционизма, которой придерживается Белый дом.

      Не называя имен, канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на форуме, жестко критиковала Дональда Трампа и политику нынешней американской администрации.

      Ангела Меркель: «Национальный протекционизм не может быть ответом на мировые кризисы. Разобщенность не способствует движению вперед. Мы должны сотрудничать друг с другом, протекционизм — неверный путь».

      Президент США Дональд Трамп прибудет в Давос сегодня.

      Главный аттракцион ночного Давоса — хоккейный матч. На льду канадцы и американцы — бывшие игроки НХЛ. Здесь же члены национальных сборных Швеции и Финляндии, российские чиновники и бизнесмены. Заядлый хоккеист Аркадий Дворкович также пришел на матч и поначалу опасался выходить на лед из-за недавнего перелома руки. Но стоять исключительно на трибуне в качестве высокопоставленного зрителя вице-премьер все же не захотел и решил-таки рискнуть.

      Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Вадима Глускера.

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