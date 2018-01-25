Из-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек

Ситуация в сирийском Африне, где Турция проводит операцию «Оливковая ветвь», становится все сложнее.
Из последних сводок — курдские отряды сбили самолет ВВС Турции. Те в свою очередь поразили еще около 50 целей. В российском Центре по примирению сообщили, что зафиксировали поток беженцев, которые покидают район Африна: за сутки в направлении Алеппо проследовали около двух тысяч человек.
Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп обсудили последние события в ходе телефонного разговора. По данным СМИ, президент Турции проинформировал американского лидера о том, что целью операции является обеспечение нацбезопасности Турции. Трамп призвал снизить напряженность в Сирии и избегать действий, которые вызывают риск конфликта с силами США, говорится в сообщении Белого дома.
Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп обсудили последние события в ходе телефонного разговора. По данным СМИ, президент Турции проинформировал американского лидера о том, что целью операции является обеспечение нацбезопасности Турции. Трамп призвал снизить напряженность в Сирии и избегать действий, которые вызывают риск конфликта с силами США, говорится в сообщении Белого дома.
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