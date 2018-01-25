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    Из-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек. беженцы, Турция, Сирия, США, войны и вооруженные конфликты, Эрдоган, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек

    Из-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек

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    <nobr>Из-за</nobr> турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек

    Из-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек

    <nobr>Из-за</nobr> турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек

      Ситуация в сирийском Африне, где Турция проводит операцию «Оливковая ветвь», становится все сложнее.

      Из последних сводок — курдские отряды сбили самолет ВВС Турции. Те в свою очередь поразили еще около 50 целей. В российском Центре по примирению сообщили, что зафиксировали поток беженцев, которые покидают район Африна: за сутки в направлении Алеппо проследовали около двух тысяч человек.

      Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп обсудили последние события в ходе телефонного разговора. По данным СМИ, президент Турции проинформировал американского лидера о том, что целью операции является обеспечение нацбезопасности Турции. Трамп призвал снизить напряженность в Сирии и избегать действий, которые вызывают риск конфликта с силами США, говорится в сообщении Белого дома.

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