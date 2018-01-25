В Москве восстановили движение по фиолетовой ветке метро

На северном участке
Таганско-Краснопресненской линии восстановили движение после падения пассажира на рельсы.
О том, что движение на фиолетовой ветке вводится в график, сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.
Ранее сообщалось, что в утренний час пик не было движения поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле». Администрация подземки просила пассажиров пользоваться наземным транспортом. Сбой произошел из-за падения человека на рельсы на станции «Щукинская». Мужчина погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
9:53 Таганско-Краснопресненская линия. Движение поездов от ст. Спартак до ст. Октябрьское поле восстановлено и вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 25 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что в утренний час пик не было движения поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле». Администрация подземки просила пассажиров пользоваться наземным транспортом. Сбой произошел из-за падения человека на рельсы на станции «Щукинская». Мужчина погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
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