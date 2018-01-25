Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    В Москве восстановили движение по фиолетовой ветке метро

    комментировать

    В Москве восстановили движение по фиолетовой ветке метро

    В Москве восстановили движение по фиолетовой ветке метро

    На северном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановили движение после падения пассажира на рельсы.

    О том, что движение на фиолетовой ветке вводится в график, сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.




    Ранее сообщалось, что в утренний час пик не было движения поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле». Администрация подземки просила пассажиров пользоваться наземным транспортом. Сбой произошел из-за падения человека на рельсы на станции «Щукинская». Мужчина погиб, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru