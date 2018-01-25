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    В Москве на фиолетовой ветке в утренний час пик встали поезда

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    В Москве на фиолетовой ветке в утренний час пик встали поезда

    В Москве на фиолетовой ветке в утренний час пик встали поезда

    В утренний час пик на Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел сбой в движении поездов.

    Как проинформировала столичная подземка в социальных сетях, сбой произошел после инцидента с пассажиром.




    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, на станции «Щукинская» человек упал на рельсы.

    Источник: «Движение остановлено, напряжение сняли. В настоящий момент человек находится под поездом, экстренные службы выехали».

    Выжил ли упавший на рельсы, не уточняется. Мужчина это или женщина, также пока неясно.

    Согласно последним данным, нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле». Администрация подземки просит пассажиров пользоваться наземным транспортом.


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