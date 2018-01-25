В Москве на фиолетовой ветке в утренний час пик встали поезда

9:30 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром.

9:42 Таганско-Краснопресненская линия. Нет движеня поездов от ст. Спартак до ст. Октябрьское поле из-за инцидента с пассажиром. Просим для проезда пользоваться наземным транспортом.