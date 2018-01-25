В Таиланде после гибели двух россиянок предъявили обвинение водителю с Украины

Полиция Таиланда предъявила обвинение гражданину Украины — водителю автомобиля, попавшему в ДТП на острове Пхукет, в результате которого погибли две россиянки.
Украинцу Артёму Сердюкову предъявлены обвинения в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека. В ближайшее время он предстанет перед судом, сообщает ТАСС.
ДТП произошло на одной из дорог острова 21 января. Легковой автомобиль под управлением Сердюкова, в котором находились две женщины из РФ, столкнулся с минивэном, двигавшемся во встречном направлении. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора.
Также аварию зафиксировала камера наружного наблюдения. Медики пытались помочь пострадавшим, но спасти женщин не удалось. Луиза Самигуллина и Лилия Маликова скончались на операционном столе, не приходя в сознание.
ДТП произошло на одной из дорог острова 21 января. Легковой автомобиль под управлением Сердюкова, в котором находились две женщины из РФ, столкнулся с минивэном, двигавшемся во встречном направлении. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора.
Также аварию зафиксировала камера наружного наблюдения. Медики пытались помочь пострадавшим, но спасти женщин не удалось. Луиза Самигуллина и Лилия Маликова скончались на операционном столе, не приходя в сознание.
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