Рунет жалуется на сбои в работе Facebook

Фейсбук не отвечает? Кому еще? — tatyana sorvenkova (@tatyanasorvenko) January 25, 2018

Странное дело. Мобильный фейсбук работает, а на компе не открывается. У кого-то есть такое? — Кирилл Базилевский (@tailer_durden) January 25, 2018

Жалобы начали поступать в ночь на 25 января. Речь, в частности, идет о том, что многим не удается попасть в соцсеть с браузеров персональных компьютеров. При этом мобильные приложения и мобильная версия Facebook работают в обычном режиме.Каких-либо комментариев со стороны соцсети пока не поступало.