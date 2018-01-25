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    Рунет жалуется на сбои в работе Facebook

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    • Фото: downdetector.ru
    Рунет жалуется на сбои в работе Facebook

    Рунет жалуется на сбои в работе Facebook

    Рунет жалуется на сбои в работе Facebook
  • Фото: downdetector.ru

    • Пользователи русскоязычного сегмента Интернета жалуются на сбои в работе социальной сети Facebook.

    Жалобы начали поступать в ночь на 25 января. Речь, в частности, идет о том, что многим не удается попасть в соцсеть с браузеров персональных компьютеров. При этом мобильные приложения и мобильная версия Facebook работают в обычном режиме.




    Каких-либо комментариев со стороны соцсети пока не поступало.

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