ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»

Банк России с 25 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Стар Альянс», по величине активов занимавшего 536-е место в банковской системе РФ.

Решение о выводе организации с рынка банковских услуг в ЦБ объяснили тем, что «Стар Альянс» неоднократно нарушал «антиотмывочное» законодательство и был уличен в проведении «теневых» операций.



ЦБ РФ: «В ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения „теневых“ валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России».



Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В организации назначена временная администрация.



Вклады клиентов «Стар Альянс» не страховал.