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    ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»

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    ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»

    ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»

    Банк России с 25 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Стар Альянс», по величине активов занимавшего 536-е место в банковской системе РФ.

    Решение о выводе организации с рынка банковских услуг в ЦБ объяснили тем, что «Стар Альянс» неоднократно нарушал «антиотмывочное» законодательство и был уличен в проведении «теневых» операций.

    ЦБ РФ: «В ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения „теневых“ валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России».

    Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В организации назначена временная администрация.

    Вклады клиентов «Стар Альянс» не страховал.

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