Хоккеистки КНДР приехали в Южную Корею для совместных тренировок

Женская сборная КНДР по хоккею прибыла в Южную Корею для совместных тренировок. На
Олимпиаде-2018 хоккеистки обеих стран выступят в составе единой команды.
По информации южнокорейского министерства объединения, в составе северокорейской команды 15 человек, в том числе тренер и 12 спортсменок. Они воспользовались контрольно-пропускным пунктом на западном участке межкорейской сухопутной границы и направились в уезд Чинчхон-гун центральной провинции Чхунчхон-Пукто, где расположен тренировочный центр южнокорейской сборной.
Вместе с хоккеистками из КНДР прибыла рабочая делегация в составе восьми человек во главе с заместителем начальника главного управления министерства физической культуры и спорта КНДР Юн Ён Боком.
Они уже приступили к осмотру помещений, предназначенных для проживания спортсменов, олимпийского стадиона, где состоятся церемонии открытия и закрытия Игр, спортивных объектов, пресс-центра и зала, где пройдут показательные выступления северокорейских тхэквондистов. Возвращение рабочей делегации КНДР на родину намечено на 27 января.
По итогам прошедших в штаб-квартире МОК в Лозанне переговоров представителей КНДР и Южной Кореи было принято решение о предоставлении олимпийских квот 22 северокорейским спортсменам. В женском хоккее будет сформирована объединенная команда двух стран, в которую войдут 23 представительницы Южной Кореи и 12 — КНДР. Для обозначения данной команды будет использоваться акроним COR, она будет выступать под Флагом Объединения, а вместо гимна будет использоваться народная песня «Ариран».
Вместе с хоккеистками из КНДР прибыла рабочая делегация в составе восьми человек во главе с заместителем начальника главного управления министерства физической культуры и спорта КНДР Юн Ён Боком.
Они уже приступили к осмотру помещений, предназначенных для проживания спортсменов, олимпийского стадиона, где состоятся церемонии открытия и закрытия Игр, спортивных объектов, пресс-центра и зала, где пройдут показательные выступления северокорейских тхэквондистов. Возвращение рабочей делегации КНДР на родину намечено на 27 января.
По итогам прошедших в штаб-квартире МОК в Лозанне переговоров представителей КНДР и Южной Кореи было принято решение о предоставлении олимпийских квот 22 северокорейским спортсменам. В женском хоккее будет сформирована объединенная команда двух стран, в которую войдут 23 представительницы Южной Кореи и 12 — КНДР. Для обозначения данной команды будет использоваться акроним COR, она будет выступать под Флагом Объединения, а вместо гимна будет использоваться народная песня «Ариран».
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