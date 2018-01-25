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    Дворкович заявил, что в России больше не осталось олигархов

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    Дворкович заявил, что в России больше не осталось олигархов

    Дворкович заявил, что в России больше не осталось олигархов

    В России не осталось олигархов, в настоящее время в стране работают «хорошие бизнесмены», которые заботятся о родине и ведут ответственный бизнес. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

    Зампред правительства дал ответ на вопрос, как себя ощущают олигархи из РФ в преддверии новых антироссийских санкций Вашингтона. Дворковича цитирует РИА Новости.

    Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ: «Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас — хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес».

    смотретьАркадий Дворкович: европейским коллегам ситуация с санкциями давно не нравится. Эксклюзив НТВ
    Аркадий Дворкович: европейским коллегам ситуация с санкциями давно не нравится. Эксклюзив НТВ
    Ранее Дворкович в эксклюзивном интервью НТВ сообщил, что европейские коллеги РФ, принимая санкции против нашей страны, проявляют так называемую солидарность, при этом страдают экономически. Также вице-премьер обратил внимание на то, что экономика России восстановилась после падения предыдущих двух лет.

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