Дворкович заявил, что в России больше не осталось олигархов

В России не осталось олигархов, в настоящее время в стране работают «хорошие бизнесмены», которые заботятся о родине и ведут ответственный бизнес. Об этом заявил
вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Зампред правительства дал ответ на вопрос, как себя ощущают олигархи из РФ в преддверии новых антироссийских санкций Вашингтона. Дворковича цитирует РИА Новости.
Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ: «Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас — хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес».
Ранее Дворкович в эксклюзивном интервью НТВ сообщил, что европейские коллеги РФ, принимая санкции против нашей страны, проявляют так называемую солидарность, при этом страдают экономически. Также вице-премьер обратил внимание на то, что экономика России восстановилась после падения предыдущих двух лет.
Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ: «Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас — хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес».
Ранее Дворкович в эксклюзивном интервью НТВ сообщил, что европейские коллеги РФ, принимая санкции против нашей страны, проявляют так называемую солидарность, при этом страдают экономически. Также вице-премьер обратил внимание на то, что экономика России восстановилась после падения предыдущих двух лет.
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