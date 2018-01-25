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    Юрий Башмет отметил день рождения праздничным концертом. музыка и музыканты, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮрий Башмет отметил день рождения праздничным концертом

    Юрий Башмет отметил день рождения праздничным концертом

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    Юрий Башмет отметил день рождения праздничным концертом

    Юрий Башмет отметил день рождения праздничным концертом

    Юрий Башмет отметил день рождения праздничным концертом

      Музыкант Юрий Башмет отметил свой 65-й день рождения праздничной постановкой. Шоу под названием «Планета Башмета» прошло в концертном зале имени Чайковского.

      Маэстро лично вышел к дирижерскому пульту. Под его руководством камерный ансамбль «Солисты Москвы» исполнил ранее неизвестную пьесу Шостаковича. Эта мировая премьера дала старт международному фестивалю «Пятьдесят лет на альте». Именно столько времени Башмет солирует на любимом инструменте. И каждый раз его игра вызывает восхищение публики.

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