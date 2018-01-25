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    Умер вокалист британской группы The Fall Марк Эдвард Смит

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    Умер вокалист британской группы The Fall Марк Эдвард Смит

    Умер вокалист британской группы The Fall Марк Эдвард Смит

    Британский музыкант, автор песен и вокалист пост-панк группы The Falll Марк Эдвард Смит скончался в возрасте 60 лет.

    О смерти музыканта сообщил менеджер группы, передает ТАСС.

    Из сообщения менеджера: «Мы с глубоким сожалением сообщаем об уходе Марка Эдварда Смита. Он умер этим утром (в среду) дома».

    The Fall была основана Смитом в 1976 году в Манчестере и оказала значительное влияние на развитие альтернативного рока. В прошлом году коллектив был вынужден отменить серию концертов из-за состояния здоровья вокалиста.

    Группа выпустила за все время существования 32 студийных альбома. Последний — New Facts Emerge — вышел осенью 2017 года и занял 35 место в британских музыкальных рейтингах.

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