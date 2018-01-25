Путин: правительство продолжит поддержку исламского образования

Поддержка в России исламского образования через крупные государственные вузы будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии в Казани.

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Владимир Путин: «Мы, безусловно, будем поддерживать дальше (исламское образование — ред.), мы будем продолжать поддержку через крупные государственные вузы».



Он также отметил важность духовного мусульманского образования среди молодежи, в среде которой много проблем и идей, порой деструктивных.



Владимир Путин: «Но с этими идеями, даже деструктивными, можно бороться только одним способом — с помощью других идей. Таких, которые продвигают и воспитывают в людях в духовной академии, которая создана здесь (Болгарская исламская академия — ред.), в других академиях и учебных заведениях в Москве, и в Уфе, и на Кавказе».



Также президент дал высокую оценку международной деятельности, которую ведут российские централизованные религиозные организации мусульман.