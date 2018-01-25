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    Бельгийский депутат заявил о необходимости снятия антироссийских санкций. Бельгия, Европа, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБельгийский депутат заявил о необходимости снятия антироссийских санкций

    Бельгийский депутат заявил о необходимости снятия антироссийских санкций

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    Бельгийский депутат заявил о необходимости снятия антироссийских санкций

    Бельгийский депутат заявил о необходимости снятия антироссийских санкций

      В Европе вновь заговорили о губительности антироссийских санкций. Европейцы теряют больше 1,5 миллиарда евро в год, а такими темпами и до разорения недалеко. О том, что пришло время снимать экономические ограничения с Москвы и тем самым с Европы, которая от них страдает, заявил депутат бельгийского парламента Филип Девинтер.

      Филип Девинтер: «Мы страдаем от этих санкций, они обходятся моей стране в 1,5 миллиарда евро в год, потому что мы не можем экспортировать еду, овощи, компьютерные технологии, оружие и амуницию в Россию. Это ужасно. Эти санкции нелигитимны, они идут вразрез с международным правом, с соглашениями ООН и другими международными организациями».

      Политик высказал мнение, что санкции не имеют отношение к Крыму. Он отметил, что «это все связано с тем, что США не хотят, чтобы Европа стала ведущим партнером России».

      Филип Девинтер: «Вот почему они продолжают вести санкционную политику. Но для Европы это плохо. Например, на Ближнем Востоке ситуация наладилась именно потому что Россия вмешалась и помогла президенту Асаду победить ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Если бы этого не было, у Европы появились бы большие проблемы. Здесь понимают, что Россия один из важнейших союзников. Но американцам это не нужно, поэтому их политическая стратегия — изолировать Россию от Европы».

      По мнению Девинтера, антироссийские санкции будут сняты, однако это «займет некоторое время».

      Филип Девинтер: «Премьер-министр моей страны приедет в Россию и встретится с президентом Путиным уже 26 января, и мы подготовили резолюцию против санкций не только в бельгийском парламенте, но и в европейском. Это — сигнал того, что очень много людей и политических партий хотят снять санкции, потому что они контрпродуктивны для Европы и идут вразрез с международным правом».

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