В Минздраве назвали главные критерии здорового образа жизни

Минздрав РФ обнародовал главные критерии здорового образа жизни. Всего их четыре.

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Первый критерий — не курить. Второй — ежедневно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Не важно, что это — сельдерей с капустой или хурма с яблоками. Лучшего источника витаминов и клетчатки вам не найти.



Третье, не менее важное условие, — быть активным около 30 минут в день. То есть, делать зарядку или хотя бы быстро ходить. Четвертый критерий — есть как можно меньше соли, не больше 5 граммов в сутки.



При этом ученые говорят, что соблюдать надо все четыре условия одновременно. Иначе — провал. Соскочишь хоть с одного, и все усилия насмарку. А ведь выполняя эти простые правила, можно серьезно продлить себе жизнь и реже болеть.