Австралийский грипп косит жителей Европы: грозит ли вирус россиянам

Россиян пугают эпидемией нового вида гриппа — австралийского. Несмотря на название, говорят, что идет он к нам из Европы. Каких только гриппов не было, но об австралийском в России еще не слышали.

Ситуация с гриппом в Европе сейчас неблагоприятная. Судя по карте заболеваемости, к пиковым значениям показатели близки в Ирландии, Англии, Швейцарии, Италии и Люксембурге. А австралийский бушует во Франции и в Великобритании. Говорят, что жертв уже больше сотни. Что же это за новая зараза? И бежать ли нам в поликлинику в поисках вакцины от австралийского гриппа?



В Великобритании от австралийского гриппа умерли уже 128 человек. Ничего особенного в гриппе нет — абсолютно те же симптомы, никакой экзотики. Умирают, как правило, от осложнений, а осложнения обычно возникают от недостатка покоя и перенесенной на ногах или на работе инфекции. Климат способствует — в Лондоне с начала января идет дождь, сыро и холодно. При этом директор Института Фрэнсиса Крика, занимающегося исследованием штаммов гриппа, советовал не мерзнуть и не промокать.



Джон Макколи, врач Института Фрэнсиса Крика: «Мы видим увеличившуюся активность вируса в последние недели, и теперь можем сказать, что эту часть мира поразила эпидемия. Количество летальных исходов в Европе только за последние две недели значительно превзошло обычное количество смертей, нормальное для зимы».



Ученые советуют избегать общественных мест, однако врача на дом в Англии вызвать невозможно. То есть если температура поднялась за 40, пациент посинел, у него начались судороги, только тогда там вызовут скорую. Правда, лечить врач скорой не будет — сразу отвезет в больницу. Если успеет.



Между тем в России в больницах пока нет такого ажиотажа, как Европе. По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости низкий. Но, возможно, все еще впереди. Ученые успокаивают — никаких новых и ранее неизвестных штаммов гриппа в этом году не появилось. А гриппа из Европы нам стоит бояться меньше всего — этот вирус гулял по России год назад. А значит, у большинства россиян к нему временный иммунитет.



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