Белый дом: Трамп призвал Эрдогана ограничить боевые действия Турции в Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ограничить действия турецких военных в Сирии, а также избегать жертв среди мирного населения.
Как говорится в сообщении, распространенном Белым домом по итогам беседы двух лидеров, «президент Трамп выразил обеспокоенность, связанную с тем, что эскалация насилия в Африне, в Сирии, может помешать достижению наших общих целей в Сирии».
Из сообщения Белого дома: «Он призвал Турцию добиться деэскалации ситуации, ограничить боевые действия и избегать жертв среди гражданского населения, увеличения числа вынужденных переселенцев и беженцев».
Сообщается также, что президенты обсудили необходимость стабилизации в Сирии. Отмечается, что Трамп обратил внимание на негативную риторику, которая звучит в Турции по отношению к гражданам США и работникам американской дипмиссии.
Тем временем газета «Тюркие» со ссылкой на источник в канцелярии президента Турции сообщила, что Эрдоган во время телефонного разговора с Трампом призвал Вашингтон прекратить поставки вооружения сирийским курдам из отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз».
По данным издания, стороны также обсудили ход операции ВС Турции «Оливковая ветвь» в Африне и обстановку в Сирии в целом. Сообщается, что президенты договорились поддерживать тесный контакт для разрешения сирийского кризиса.
Из сообщения Белого дома: «Он призвал Турцию добиться деэскалации ситуации, ограничить боевые действия и избегать жертв среди гражданского населения, увеличения числа вынужденных переселенцев и беженцев».
Сообщается также, что президенты обсудили необходимость стабилизации в Сирии. Отмечается, что Трамп обратил внимание на негативную риторику, которая звучит в Турции по отношению к гражданам США и работникам американской дипмиссии.
Тем временем газета «Тюркие» со ссылкой на источник в канцелярии президента Турции сообщила, что Эрдоган во время телефонного разговора с Трампом призвал Вашингтон прекратить поставки вооружения сирийским курдам из отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз».
По данным издания, стороны также обсудили ход операции ВС Турции «Оливковая ветвь» в Африне и обстановку в Сирии в целом. Сообщается, что президенты договорились поддерживать тесный контакт для разрешения сирийского кризиса.
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