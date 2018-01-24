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    Белый дом: Трамп призвал Эрдогана ограничить боевые действия Турции в Сирии

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    Белый дом: Трамп призвал Эрдогана ограничить боевые действия Турции в Сирии

    Белый дом: Трамп призвал Эрдогана ограничить боевые действия Турции в Сирии

    Президент США Дональд Трамп призвал во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ограничить действия турецких военных в Сирии, а также избегать жертв среди мирного населения.

    Как говорится в сообщении, распространенном Белым домом по итогам беседы двух лидеров, «президент Трамп выразил обеспокоенность, связанную с тем, что эскалация насилия в Африне, в Сирии, может помешать достижению наших общих целей в Сирии».

    Из сообщения Белого дома: «Он призвал Турцию добиться деэскалации ситуации, ограничить боевые действия и избегать жертв среди гражданского населения, увеличения числа вынужденных переселенцев и беженцев».

    Сообщается также, что президенты обсудили необходимость стабилизации в Сирии. Отмечается, что Трамп обратил внимание на негативную риторику, которая звучит в Турции по отношению к гражданам США и работникам американской дипмиссии.

    Тем временем газета «Тюркие» со ссылкой на источник в канцелярии президента Турции сообщила, что Эрдоган во время телефонного разговора с Трампом призвал Вашингтон прекратить поставки вооружения сирийским курдам из отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз».

    По данным издания, стороны также обсудили ход операции ВС Турции «Оливковая ветвь» в Африне и обстановку в Сирии в целом. Сообщается, что президенты договорились поддерживать тесный контакт для разрешения сирийского кризиса.

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