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    Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Мамонтов
    Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения

    Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения

    Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Мамонтов

    • В России принята новая Государственная программа вооружения (ГПВ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения.

    Владимир Путин: «Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный) заказ до 2027 года».

    По словам президента, ОПК в этот период будет работать стабильно и ритмично. Новая программа вооружения будет реализовываться с 2018 по 2027 год, передает «Интерфакс».

    смотретьПутин посетил завод реактивных двигателей в Уфе
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