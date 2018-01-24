Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения

В России принята новая Государственная программа вооружения (ГПВ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения.
Владимир Путин: «Мы принимаем, приняли уже программу вооружения и государственный (оборонный) заказ до 2027 года».
По словам президента, ОПК в этот период будет работать стабильно и ритмично. Новая программа вооружения будет реализовываться с 2018 по 2027 год, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Владимиру Путину показали новый цех МПО, где собирают узлы для двигателей ВК-2500, которые поднимают в воздух вертолеты Ми и Ка. А во время беседы с одним из рабочих президент в шутку предложил его «расцеловать».
По словам президента, ОПК в этот период будет работать стабильно и ритмично. Новая программа вооружения будет реализовываться с 2018 по 2027 год, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Владимиру Путину показали новый цех МПО, где собирают узлы для двигателей ВК-2500, которые поднимают в воздух вертолеты Ми и Ка. А во время беседы с одним из рабочих президент в шутку предложил его «расцеловать».
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