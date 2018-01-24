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    Элтон Джон объявил о прощальном туре

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    • Фото: Reuters © 2018, Neil Hall
    Элтон Джон объявил о прощальном туре

    Элтон Джон объявил о прощальном туре

    Элтон Джон объявил о прощальном туре
  • Фото: Reuters © 2018, Neil Hall

    • Британский певец Элтон Джон даст последний мировой гастрольный тур, после чего покинет сцену. Об этом сообщают западные СМИ.

    Элтон Джон: «Я гастролировал с 17 лет, и я решил, что время настало поблагодарить фанатов по всему миру и попрощаться».

    Он добавил, что в будущем продолжит заниматься музыкой, однако выступать на сцене больше не будет.

    Элтон Джон отметил, что хочет больше внимания уделять своим детям, которых воспитывает со своим супругом Дэвидом Фернишем. Слухи о проблемах со здоровьем певец опроверг.

    Ожидается, что мировое турне 70-летнего музыканта продлится три-четыре года.

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