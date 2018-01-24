Элтон Джон объявил о прощальном туре

Британский певец Элтон Джон даст последний мировой гастрольный тур, после чего покинет сцену. Об этом сообщают западные СМИ.

Элтон Джон: «Я гастролировал с 17 лет, и я решил, что время настало поблагодарить фанатов по всему миру и попрощаться».



Он добавил, что в будущем продолжит заниматься музыкой, однако выступать на сцене больше не будет.



Элтон Джон отметил, что хочет больше внимания уделять своим детям, которых воспитывает со своим супругом Дэвидом Фернишем. Слухи о проблемах со здоровьем певец опроверг.



Ожидается, что мировое турне 70-летнего музыканта продлится три-четыре года.