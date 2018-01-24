«Яндекс»: шаурма оказалась популярнее шавермы

Аналитики узнали, какое из двух слов, обозначающих уличный фастфуд, люди используют чаще при поиске в Интернете.

Аналитики «Яндекса» сравнили популярность конкурирующих между собой поисковых запросов. Таких как запад и восток, лыжи и сноуборд, рыба и мясо. Статистика оказалась огорчительной для петербургских любителей фастфуда.



Более употребительным в 2017 году стал московский вариант названия блюда шаурма. В 82 процентах случаев пользователи Интернета набирали в поисковике именно это слово.



На привычную для петербуржцев шаверму выпало только 18 процентов запросов. Конечно, все они поступили с северо-запада страны. «Тут обошлось без сюрпризов», — резюмировали аналитики.