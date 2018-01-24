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    «Яндекс»: шаурма оказалась популярнее шавермы. Санкт-Петербург, Яндекс, фастфуд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Яндекс»: шаурма оказалась популярнее шавермы

    «Яндекс»: шаурма оказалась популярнее шавермы

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    «Яндекс»: шаурма оказалась популярнее шавермы

    «Яндекс»: шаурма оказалась популярнее шавермы

      Аналитики узнали, какое из двух слов, обозначающих уличный фастфуд, люди используют чаще при поиске в Интернете.

      Аналитики «Яндекса» сравнили популярность конкурирующих между собой поисковых запросов. Таких как запад и восток, лыжи и сноуборд, рыба и мясо. Статистика оказалась огорчительной для петербургских любителей фастфуда.

      Более употребительным в 2017 году стал московский вариант названия блюда шаурма. В 82 процентах случаев пользователи Интернета набирали в поисковике именно это слово.

      На привычную для петербуржцев шаверму выпало только 18 процентов запросов. Конечно, все они поступили с северо-запада страны. «Тут обошлось без сюрпризов», — резюмировали аналитики.

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