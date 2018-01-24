Электричка сбила насмерть подростка под Железноводском

В перегоне Бештау — Лермонтовский на
Северо-Кавказской железной дороге электричка насмерть сбила 16-летнего юношу.
Трагический инцидент произошел сегодня около 13:00 (по Москве) в районе поселка Иноземцево города Железноводск. Подростка сбила электричка, следовавшего из Минеральных Вод в Кисловодск, передает ТАСС.
Машинист, увидев мальчика, приближающегося к путям, подал световые и звуковые сигналы. Но подросток не отреагировал. Тогда машинист применил экстренное торможение, но состав не успел остановиться. Мальчик скончался на месте происшествия. Как выяснилось, он не заметил приближения состава из-за того, что был в наушниках.
В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ заявили, что проводится проверка по факту гибели подростка.
Машинист, увидев мальчика, приближающегося к путям, подал световые и звуковые сигналы. Но подросток не отреагировал. Тогда машинист применил экстренное торможение, но состав не успел остановиться. Мальчик скончался на месте происшествия. Как выяснилось, он не заметил приближения состава из-за того, что был в наушниках.
В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ заявили, что проводится проверка по факту гибели подростка.
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