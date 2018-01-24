Спикер петербургского ЗакСа пообещал отправить в армию самого юного депутата

В городском парламенте научат Родину любить.
Спикер питерского ЗакСа взял на контроль тех, кто не отслужил в армии. Сегодня после заседания Вячеслав Макаров пообещал отправить в строй самого молодого депутата — 23-летнего Виктора Сысоева.
Правда, этот должник перед Отечеством — футболист, игравший за клуб МВД «Динамо», а это может быть зачтется. Но председатель парламента уверенно заявил: Сысоев отслужит, если не изберется в следующем созыве.
Вопрос о призыве в армию появился у журналистов в связи с желанием спикера Заксобрания отправить на службу корреспондента издания «Мой район» Сергея Кагермазова, которого ранее лишили аккредитации в парламенте.
Спикер петербургского ЗакСа проследит, чтобы самый молодой депутат петербургского парламента 23-летний Виктор Сысоев отслужил в армии. О том, что депутат до сих пор не отдал долг Родине, главе парламента напомнили 24 января журналисты на брифинге в Мариинском дворце.
Так, о том, что в городском парламенте служили не все депутаты, корреспонденты вспомнили в связи с желанием спикера ЗакСа Макарова отправить на службу журналиста MR7 Сергея Кагермазова.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Это долг перед Отечеством. Мужчина должен отслужить, а не должен как заяц бегать».
Известно, что Виктор Сысоев — сын депутаты-лыжницы Любови Егоровой. Он избрался в шестой созыв городского парламента от ЛДПР. Правда, неожиданно для коллег по партии никакой агитации он не вел. С тех пор Сысоев не написал самостоятельно ни одного законопроекта, отмечает «Фонтанка».
Правда, этот должник перед Отечеством — футболист, игравший за клуб МВД «Динамо», а это может быть зачтется. Но председатель парламента уверенно заявил: Сысоев отслужит, если не изберется в следующем созыве.
Вопрос о призыве в армию появился у журналистов в связи с желанием спикера Заксобрания отправить на службу корреспондента издания «Мой район» Сергея Кагермазова, которого ранее лишили аккредитации в парламенте.
Спикер петербургского ЗакСа проследит, чтобы самый молодой депутат петербургского парламента 23-летний Виктор Сысоев отслужил в армии. О том, что депутат до сих пор не отдал долг Родине, главе парламента напомнили 24 января журналисты на брифинге в Мариинском дворце.
Так, о том, что в городском парламенте служили не все депутаты, корреспонденты вспомнили в связи с желанием спикера ЗакСа Макарова отправить на службу журналиста MR7 Сергея Кагермазова.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Это долг перед Отечеством. Мужчина должен отслужить, а не должен как заяц бегать».
Известно, что Виктор Сысоев — сын депутаты-лыжницы Любови Егоровой. Он избрался в шестой созыв городского парламента от ЛДПР. Правда, неожиданно для коллег по партии никакой агитации он не вел. С тех пор Сысоев не написал самостоятельно ни одного законопроекта, отмечает «Фонтанка».
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