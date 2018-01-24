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    Инженеры из Петербурга сконструировали онкоробота. Санкт-Петербург, изобретения, космос, медицина, роботы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИнженеры из Петербурга сконструировали онкоробота

    Инженеры из Петербурга сконструировали онкоробота

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    Инженеры из Петербурга сконструировали онкоробота

    Инженеры из Петербурга сконструировали онкоробота

    Инженеры из Петербурга сконструировали онкоробота

      В институте робототехники и технической кибернетики к полувековому юбилею представили фантастические разработки, которые становятся реальностью.

      Как сообщает корреспондент НТВ Антон Зыков, одна из крупнейших разработок института — в области медицины. Из наболее перспективных — онкоробот, который проникнет внутрь тканей.

      Он сделает снимок и проведет лучевую терапию так, что радиационное поражение будет для человека минимальным. А из более реальных новинок — комплекс, делающий непрямой массаж сердца.

      Такие кардиоустройства в ближайшие годы поставят бригадам скорой помощи. Ведь иногда человеческих сил просто не хватает, чтобы выполнять жизненно необходимые монотонные движения. А с автоматикой, вполне возможно, понятие монотонность вообще исчезнет из лексикона, в том числе и врачей.

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