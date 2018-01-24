Гонщиков команды «КамАЗ-мастер» встретили в Набережных Челнах овациями

В Набережных Челнов российских гонщиков команды
«КамАЗ-мастер» ждала толпа поклонников. Трехкратных обладателей «Золотого бедуина» — экипаж Эдуарда Николаева, а также экипаж Айрата Мардеева, в этот раз взявший бронзу, встречали овациями.
«Дакар» команда «КамАЗ-мастер» выиграла в 15-й раз. Чествовать героев легендарной гонки здесь уже стало традицией. Но юбилейный сороковой ралли-рейд заставил понервничать. За тем, как машина Николаева перевернулась, а в финале с командой Iveco шла с разрывом в несколько секунд, на родном заводе следили все: от рабочих до руководства.
Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КамАЗ»: «Сломалось все что можно. И такой усталости я у них никогда не видел. Скорости были за пределами разумного. Кто-то должен был сломаться — или машина, или человек. К счастью, сломалась машина окончательно не в нашей команде».
То, что для зрителей адреналин, для заводских конструкторов — экстремальный тест-драйв. Многие новинки перед запуском в производство проходят своеобразную обкатку в Латинской Америке, после которой техника способна преодолеть все: и пески, и российские сугробы.
Пока команда была за океаном, на родном заводе устроили апгрейд. Демонтировали участок старого конвейера и сделали перепланировку — подняли высоту потолков, чтоб здесь уместилась обновленная и увеличенная кабина «КамАЗа». Теперь на новых магистральных грузовиках водители смогут расправить плечи.
Новый завод для новых кабин здесь уже возводят. Столь масштабная стройка — впервые с советских времен. Для производства принципиально новых двигателей уже все готово. Мощность новых двигателей будет в два или три раза выше нынешней, а производство проконтролирует электроника. Рано или поздно все это тоже пройдет испытание «Дакаром».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КамАЗ»: «Сломалось все что можно. И такой усталости я у них никогда не видел. Скорости были за пределами разумного. Кто-то должен был сломаться — или машина, или человек. К счастью, сломалась машина окончательно не в нашей команде».
То, что для зрителей адреналин, для заводских конструкторов — экстремальный тест-драйв. Многие новинки перед запуском в производство проходят своеобразную обкатку в Латинской Америке, после которой техника способна преодолеть все: и пески, и российские сугробы.
Пока команда была за океаном, на родном заводе устроили апгрейд. Демонтировали участок старого конвейера и сделали перепланировку — подняли высоту потолков, чтоб здесь уместилась обновленная и увеличенная кабина «КамАЗа». Теперь на новых магистральных грузовиках водители смогут расправить плечи.
Новый завод для новых кабин здесь уже возводят. Столь масштабная стройка — впервые с советских времен. Для производства принципиально новых двигателей уже все готово. Мощность новых двигателей будет в два или три раза выше нынешней, а производство проконтролирует электроника. Рано или поздно все это тоже пройдет испытание «Дакаром».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Комментарии