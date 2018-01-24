Неизвестность за каждым барханом: путь «КамАЗа» к 15-й победе на ралли «Дакар»

В Россию с
15-й победой на ралли «Дакар» вернулась легендарная команда «КамАЗ-мастер». В тридцатую годовщину существования концерна команда заняла сразу две позиции на пьедестале в классе грузовиков. Первый — экипаж Эдуарда Николаева, третий — Айрата Мардеева.
Две недели и техника, и люди работали на износ, пройдя в общей сложности восемь тысяч километров по непредсказуемым и коварным дюнам Перу, высокогорью Боливии и бездорожью Аргентины.
На старт вышли 44 грузовика, в том числе четыре «КамАЗа». Их битва продолжалась вплоть до последних километров последнего этапа.
Насколько изматывающей была гонка, можно судить по кадрам, каким образом дорогу, а точнее ее полное отсутствие «видит» сам «КамАЗ», когда неизвестность — буквально за каждым барханом. В какие-то моменты тяжелая машина взлетает над землей, каждый поворот грозит переворотом, как было у экипажей Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. А это потерянные часы.
Но даже когда позади оставались уже 7,5 тыс. километров, разница с ближайшим преследователем у лидера — Эдуарда Николаева — была всего в одну секунду.
«КамАЗ-мастер» прошел и огонь — горела машина Антона Шибалова, и воду и, к счастью, благополучно добрался до медных труб, возвестивших победу.
Но гонка победителя, трехкратного обладателя дакаровского «Золотого бедуина» продолжается. Эдуард Николаев пытается обогнать по числу титулов своего наставника — гранд-мастера «КамАЗа» Владимира Чагина, который семь раз проходил «Дакар» первым.
Эмоции команды разделил весь многотысячный «КамАЗ». Впереди у завода сейчас новый этап. Предстоит крепко поставить на колеса новый спортивный грузовик — с так называемой капотной компоновкой и как следует прогреть 13-литровый двигатель, которым, по нормативам «Дакара», со следующего года будут оснащаться все спортивные грузовики.
На старт вышли 44 грузовика, в том числе четыре «КамАЗа». Их битва продолжалась вплоть до последних километров последнего этапа.
Насколько изматывающей была гонка, можно судить по кадрам, каким образом дорогу, а точнее ее полное отсутствие «видит» сам «КамАЗ», когда неизвестность — буквально за каждым барханом. В какие-то моменты тяжелая машина взлетает над землей, каждый поворот грозит переворотом, как было у экипажей Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. А это потерянные часы.
Но даже когда позади оставались уже 7,5 тыс. километров, разница с ближайшим преследователем у лидера — Эдуарда Николаева — была всего в одну секунду.
«КамАЗ-мастер» прошел и огонь — горела машина Антона Шибалова, и воду и, к счастью, благополучно добрался до медных труб, возвестивших победу.
Но гонка победителя, трехкратного обладателя дакаровского «Золотого бедуина» продолжается. Эдуард Николаев пытается обогнать по числу титулов своего наставника — гранд-мастера «КамАЗа» Владимира Чагина, который семь раз проходил «Дакар» первым.
Эмоции команды разделил весь многотысячный «КамАЗ». Впереди у завода сейчас новый этап. Предстоит крепко поставить на колеса новый спортивный грузовик — с так называемой капотной компоновкой и как следует прогреть 13-литровый двигатель, которым, по нормативам «Дакара», со следующего года будут оснащаться все спортивные грузовики.
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