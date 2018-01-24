ЦИК обсудил наказание для КПРФ за нарушение закона о выборах президента

«Почта России» подключается к информированию россиян о предстоящих президентских выборах. Соглашение об этом сегодня подписали глава ЦИК Элла Памфилова и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

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И сегодня же в ЦИКе прошло заседание, на котором рассмотрели жалобы на освещение предвыборной кампании в СМИ. Секретарь комиссии Майя Гришина сообщила о нарушениях агитации в пользу кандидата от КПРФ Павла Грудинина.



Майя Гришина: «Было установлено, что в КПРФ был изготовлен тираж агитационного материала без оплаты из избирательного фонда и без необходимых выходных данных. Как выяснилось, КПРФ неправильно оценила правовые рамки, которые есть в действующем избирательном законодательстве в отношении издания партией в ходе кампании собственных агитационных материалов. По ходу рассмотрения принято решение о вынесении предупреждения КПРФ по данному вопросу».



Как заявили в ЦИК, всего за последние дни поступило около 200 жалоб. Почти 100 из них касаются выдвижения и регистрации кандидатов на пост президента. Еще 50 — информационного обеспечения выборов.



На сегодняшний день процедуру выдвижения успешно прошли 13 претендентов на президентский пост, двоих уже официально зарегистрировали. И сегодня же ЦИК зарегистрировал новые группы доверенных лиц сразу трех кандидатов в президенты — Павла Грудинина, Владимира Жириновского и Бориса Титова.



Сами кандидаты сегодня активно боролись за голоса избирателей. Жириновский делал это в одной из столичных нотариальных контор. Григорий Явлинский приехал в Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве.



Подробности — в видеоматериале.