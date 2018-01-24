Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  
    ЦИК обсудил наказание для КПРФ за нарушение закона о выборах президента. КПРФ, СМИ, выборы, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦИК обсудил наказание для КПРФ за нарушение закона о выборах президента

    ЦИК обсудил наказание для КПРФ за нарушение закона о выборах президента

    1 комментарий
    ЦИК обсудил наказание для КПРФ за нарушение закона о выборах президента

    ЦИК обсудил наказание для КПРФ за нарушение закона о выборах президента

    ЦИК обсудил наказание для КПРФ за нарушение закона о выборах президента

      «Почта России» подключается к информированию россиян о предстоящих президентских выборах. Соглашение об этом сегодня подписали глава ЦИК Элла Памфилова и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

      И сегодня же в ЦИКе прошло заседание, на котором рассмотрели жалобы на освещение предвыборной кампании в СМИ. Секретарь комиссии Майя Гришина сообщила о нарушениях агитации в пользу кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

      Майя Гришина: «Было установлено, что в КПРФ был изготовлен тираж агитационного материала без оплаты из избирательного фонда и без необходимых выходных данных. Как выяснилось, КПРФ неправильно оценила правовые рамки, которые есть в действующем избирательном законодательстве в отношении издания партией в ходе кампании собственных агитационных материалов. По ходу рассмотрения принято решение о вынесении предупреждения КПРФ по данному вопросу».

      Как заявили в ЦИК, всего за последние дни поступило около 200 жалоб. Почти 100 из них касаются выдвижения и регистрации кандидатов на пост президента. Еще 50 — информационного обеспечения выборов.

      На сегодняшний день процедуру выдвижения успешно прошли 13 претендентов на президентский пост, двоих уже официально зарегистрировали. И сегодня же ЦИК зарегистрировал новые группы доверенных лиц сразу трех кандидатов в президенты — Павла Грудинина, Владимира Жириновского и Бориса Титова.

      Сами кандидаты сегодня активно боролись за голоса избирателей. Жириновский делал это в одной из столичных нотариальных контор. Григорий Явлинский приехал в Институт геотехники и инженерных изысканий в строительстве.

      Подробности — в видеоматериале.

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru