От морозов к оттепели: петербуржцев испытают погодные качели

Погода на Северо-Западе готовит очередную проверку на прочность.

После резкого похолодания в город на Неве придет атлантический циклон. По информации синоптиков, он принесет не только потепление, но и осадки.



Сегодня ночью и завтра в первой половине дня ожидается метель с порывами ветра до 18 метров в секунду. А вечером снег сменится дождем. Перепад температур может достигнуть 7 градусов. 25 января температура воздуха будет повышаться от 0 до плюс 4 градусов.



В свою очередь спасатели предупреждают об ухудшении дорожной обстановки. Из-за метели и перепада температур с минуса на плюс возможна плохая видимость, налипание снега и гололедица.