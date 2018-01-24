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    От морозов к оттепели: петербуржцев испытают погодные качели. Санкт-Петербург, зима, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОт морозов к оттепели: петербуржцев испытают погодные качели

    От морозов к оттепели: петербуржцев испытают погодные качели

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    От морозов к оттепели: петербуржцев испытают погодные качели

    От морозов к оттепели: петербуржцев испытают погодные качели

    От морозов к оттепели: петербуржцев испытают погодные качели

      Погода на Северо-Западе готовит очередную проверку на прочность.

      После резкого похолодания в город на Неве придет атлантический циклон. По информации синоптиков, он принесет не только потепление, но и осадки.

      Сегодня ночью и завтра в первой половине дня ожидается метель с порывами ветра до 18 метров в секунду. А вечером снег сменится дождем. Перепад температур может достигнуть 7 градусов. 25 января температура воздуха будет повышаться от 0 до плюс 4 градусов.

      В свою очередь спасатели предупреждают об ухудшении дорожной обстановки. Из-за метели и перепада температур с минуса на плюс возможна плохая видимость, налипание снега и гололедица.

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