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    В Турции 15 человек ранены после обстрела со стороны Африна

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    В Турции 15 человек ранены после обстрела со стороны Африна

    В Турции 15 человек ранены после обстрела со стороны Африна

    По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате разрыва снаряда в турецком городе Килис на границе с Сирией.

    Ракета была запущена курдами из сирийского Африна, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

    Анкара 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне, которых турки считают террористическими и которых поддерживают США. Вместе с Турцией действуют представители так называемой Сирийской свободной армии.

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    Дамаск осудил действия турецких военных в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Реджеп Эрдоган сегодня заявил, что не ограничится операцией в Африне и намерен очистить «от террористов» всю границу с Сирией.

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