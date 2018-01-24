Бизнесвумен из Петербурга погорела на взятке прокурору

Во время обыска правоохранителей на подпольном заводе предпринимательница попыталась решить проблему на месте.

Петербургская предпринимательница, замеченная в торговле контрафактным алкоголем, пыталась подкупить прокурора. Во время обыска на подпольном производстве на улице Салова она хотела решить проблему на месте и предложила одному из ревизоров 50 тысяч рублей. При этом бизнес-леди не смутили многочисленные проверяющие.



Кстати, почему из всех присутствующих, а на месте работали полицейские, представители Росалкогольрегулирования, Роспотребнадзора, она выбрала именно этот синий мундир, не сообщается. При этом сама предпринимательница настаивает, что таким образом оплачивала штраф.



По факту дачи взятки возбуждено уголовное дело. Кроме того, ведется проверка нелегального производства алкоголя. Во время обыска оперативники изъяли почти 60 тысяч бутылок с признаками подделки.



В помещениях также обнаружили акцизные марки и материалы для упаковки. По информации полицейских, в подпольном цехе работали трое выходцев из стран СНГ. Саму продукции реализовывали оптом.