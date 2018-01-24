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    Из столичного ТЦ «Ареал» из-за задымления эвакуировано около 300 человек

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    Из столичного ТЦ «Ареал» из-за задымления эвакуировано около 300 человек

    Из столичного ТЦ «Ареал» <nobr>из-за</nobr> задымления эвакуировано около 300 человек

    В торговом центре «Ареал», расположенном на Профсоюзной улице в Москве, произошло задымление.

    Источник ТАСС в экстренных службах города заявил, что из здания ТЦ из-за задымления эвакуировали около 300 человек.

    Пожарные расчеты уже отправились на место, чтобы проверить информацию о задымлении в здании торгового центра.

    В свою очередь источник РИА Новости заявил, что причиной задымления стало замыкание в электропроводке. Представитель столичного главка МЧС отметил, что возгорания не возникло.

    «Ареал» располагается на юго-западе Москвы по адресу: Профсоюзная улица, дом 102, строение 1.

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