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    В Петербурге выяснили, почему надломилась опора на Тучковом мосту. Санкт-Петербург, мосты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге выяснили, почему надломилась опора на Тучковом мосту

    В Петербурге выяснили, почему надломилась опора на Тучковом мосту

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    В Петербурге выяснили, почему надломилась опора на Тучковом мосту

    В Петербурге выяснили, почему надломилась опора на Тучковом мосту

    В Петербурге выяснили, почему надломилась опора на Тучковом мосту

      Чиновники Смольного завершили расследование инцидента на переправе.

      Опора на Тучковом мосту рухнула из-за ошибки сотрудников подрядной организации. Выяснилось, что металлическая опора надломилась по сварному шву из-за дополнительной нагрузки на контактную сеть.

      Сеть создали рабочие, проводившие монтаж растяжек для дорожных знаков. При этом первоначальная версия о некачественном материале не подтвердилась.

      Сейчас опора и контактная сеть полностью восстановлены. Кроме того, проведено усиление всех подобных конструкций дополнительными ребрами жесткости.

      Обрушение опоры произошло в ночь на 19 января, спустя два месяца после завершения реконструкции моста. Движение электротранспорта было остановлено.

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