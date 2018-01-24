В Петербурге выяснили, почему надломилась опора на Тучковом мосту

Чиновники Смольного завершили расследование инцидента на переправе.

Опора на Тучковом мосту рухнула из-за ошибки сотрудников подрядной организации. Выяснилось, что металлическая опора надломилась по сварному шву из-за дополнительной нагрузки на контактную сеть.



Сеть создали рабочие, проводившие монтаж растяжек для дорожных знаков. При этом первоначальная версия о некачественном материале не подтвердилась.



Сейчас опора и контактная сеть полностью восстановлены. Кроме того, проведено усиление всех подобных конструкций дополнительными ребрами жесткости.



Обрушение опоры произошло в ночь на 19 января, спустя два месяца после завершения реконструкции моста. Движение электротранспорта было остановлено.