В петербургских школах могут появиться завучи по безопасности

Во время доклада о деятельности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти его начальник Сергей Умнов остановился на теме безопасности в школах, а также ответил, почему стражи порядка жестко пресекли несанкционированный митинг на Марсовом поле 12 июня.
После нападений на учебные заведения в Перми и Улан-Удэ глава МВД Петербурга и области предложил ввести новую должность — завуч по безопасности. Это заявление Сергей Умнов сделал на заседании Законодательного собрания.
Руководитель полицейского главка отчитывался перед депутатами о работе ведомства в 2017 году. Но не избежал вопросов о последних резонансных нападениях на школы в Пермском крае и Бурятии.
Все петербургские учебные заведения оснащены системами экстренного оповещения и сигнализации. Это основные меры, которые требовали предпринять полицейские. Но проблема, по мнению Сергея Умнова, кроется в воспитании подростков. Поэтому и решили озадачить специальной работой педагогический состав школ.
Максим Резник тепло поприветствовал Сергея Умнова, сказав, что «практически обнимает его». Оппозиционер недвусмысленно намекал на свою стычку с полковником ОМОНа на Марсовом поле во время насанкционированной акции в июне 2017-го, за которою поплатился десятью сутками ареста.
Сегодня же парламентарий допрашивал Сергея Умнова: кто дал приказ устроить «массовые репрессии». Но депутаты нынче не те, перед кем генералы станут плакать, как дети.
Начальник главка отвечал невозмутимо. Его мысль сводилась к тому, что митинг 12 июня согласован не был. А граждане, участвовавшие в нем, знали об этом. Кроме того, полицейские предупреждали собравшихся о последствиях противоправных действий.
Сергей Умнов, начальник ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Митинг 12 июня на Марсовом поле был не согласован. Но тем не менее ГУ МВД РФ вместе с Росгвардией обеспечивали охрану общественного порядка. И пока не было вопросов, связанных с митингами (плакатами, призывами), никто этих граждан не трогал».
Однако оппозиционерам Сергей Умнов всё же уступил: пообещал в случае повторения несанкционированных акций не оставлять задержанных в изоляторах временного содержания по двое суток до суда. Но эксперимент в полиции сразу прекратят, если административные нарушители, отпущенные с протоколами и повестками, станут уклоняться от участия в заседаниях по их делам.
Какие темы обсуждали депутаты на заседании, расскажет корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Руководитель полицейского главка отчитывался перед депутатами о работе ведомства в 2017 году. Но не избежал вопросов о последних резонансных нападениях на школы в Пермском крае и Бурятии.
Все петербургские учебные заведения оснащены системами экстренного оповещения и сигнализации. Это основные меры, которые требовали предпринять полицейские. Но проблема, по мнению Сергея Умнова, кроется в воспитании подростков. Поэтому и решили озадачить специальной работой педагогический состав школ.
Максим Резник тепло поприветствовал Сергея Умнова, сказав, что «практически обнимает его». Оппозиционер недвусмысленно намекал на свою стычку с полковником ОМОНа на Марсовом поле во время насанкционированной акции в июне 2017-го, за которою поплатился десятью сутками ареста.
Сегодня же парламентарий допрашивал Сергея Умнова: кто дал приказ устроить «массовые репрессии». Но депутаты нынче не те, перед кем генералы станут плакать, как дети.
Начальник главка отвечал невозмутимо. Его мысль сводилась к тому, что митинг 12 июня согласован не был. А граждане, участвовавшие в нем, знали об этом. Кроме того, полицейские предупреждали собравшихся о последствиях противоправных действий.
Сергей Умнов, начальник ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Митинг 12 июня на Марсовом поле был не согласован. Но тем не менее ГУ МВД РФ вместе с Росгвардией обеспечивали охрану общественного порядка. И пока не было вопросов, связанных с митингами (плакатами, призывами), никто этих граждан не трогал».
Однако оппозиционерам Сергей Умнов всё же уступил: пообещал в случае повторения несанкционированных акций не оставлять задержанных в изоляторах временного содержания по двое суток до суда. Но эксперимент в полиции сразу прекратят, если административные нарушители, отпущенные с протоколами и повестками, станут уклоняться от участия в заседаниях по их делам.
Какие темы обсуждали депутаты на заседании, расскажет корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
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