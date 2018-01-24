В Испании заключенный «ожил» в морге и вернулся в тюрьму

Заключенный был признан мертвым, но неожиданно очнулся в морге на столе патологоанатома. После этого власти решили отправить его обратно в тюрьму.
Странный инцидент произошел с уроженцем Астурии, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. 29-летний Гонсало Монтойя отбывал трехлетний срок в тюрьме за кражу. 7 января он был обнаружен в бессознательном состоянии. Причиной, предположительно, стала передозировка лекарственными препаратами. Несколько судебных врачей констатировали его смерть. После этого Монтойя был отправлен в морг на вскрытие.
Мужчина очнулся в специальном мешке на столе у патологоанатома. Ему удалось привлечь внимание сотрудников морга. После этого удивительного «воскрешения» заключенного отправили в больницу города Овьедо. По словам его жены, Монтойя сам попросил, чтобы его выписали, хотя мог оставаться в медучреждении еще два месяца.
Мужчину отправили обратно в тюрьму. Но родные «ожившего» заключенного считают, что власти должны оставить его на свободе в качестве компенсации за произошедшее. Семья Монтойи намерена обратиться в суд, чтобы добиться помилования и финансового возмещения ущерба.
Мужчина очнулся в специальном мешке на столе у патологоанатома. Ему удалось привлечь внимание сотрудников морга. После этого удивительного «воскрешения» заключенного отправили в больницу города Овьедо. По словам его жены, Монтойя сам попросил, чтобы его выписали, хотя мог оставаться в медучреждении еще два месяца.
Мужчину отправили обратно в тюрьму. Но родные «ожившего» заключенного считают, что власти должны оставить его на свободе в качестве компенсации за произошедшее. Семья Монтойи намерена обратиться в суд, чтобы добиться помилования и финансового возмещения ущерба.
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