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    Обвинение запросило для экс-губернатора Белых 10 лет колонии и штраф в 100 млн. Кировская область, коррупция, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбвинение запросило для экс-губернатора Белых 10 лет колонии и штраф в 100 млн

    Обвинение запросило для экс-губернатора Белых 10 лет колонии и штраф в 100 млн

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    Обвинение запросило для <nobr>экс-губернатора</nobr> Белых 10 лет колонии и штраф в 100 млн

    Обвинение запросило для экс-губернатора Белых 10 лет колонии и штраф в 100 млн

    Обвинение запросило для <nobr>экс-губернатора</nobr> Белых 10 лет колонии и штраф в 100 млн

      Обвинение попросило приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который обвиняется в коррупции, к 10 годам колонии строгого режима.

      Александр Куренной, представитель Генпрокуратуры: «Гособвинитель Марина Дятлова предложила суду признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима».

      Кроме того, обвинители попросили суд назначить экс-чиновнику штраф в размере 100 млн рублей.

      Напомним, Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов при получении крупной взятки. По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.

      Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.

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