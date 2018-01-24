Обвинение запросило для экс-губернатора Белых 10 лет колонии и штраф в 100 млн

Обвинение попросило приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который обвиняется в коррупции, к 10 годам колонии строгого режима.

Александр Куренной, представитель Генпрокуратуры: «Гособвинитель Марина Дятлова предложила суду признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима».



Кроме того, обвинители попросили суд назначить экс-чиновнику штраф в размере 100 млн рублей.



Напомним, Никиту Белых задержали в одном из московских ресторанов при получении крупной взятки. По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро.



Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.