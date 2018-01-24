Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  

    В Подольске пенсионерка почти 10 лет жила в квартире с двумя мумиями

    2 комментария

    В Подольске пенсионерка почти 10 лет жила в квартире с двумя мумиями

    В Подольске пенсионерка почти 10 лет жила в квартире с двумя мумиями

    В Подольске Московской области в одной из квартир обнаружены мумифицированные тела женщины и мужчины. По предварительным данным, с момента смерти прошло около 9 лет.

    Проживающая в этой квартире 77-летняя женщина сообщила, что это тела ее брата и сестры. Пенсионерка пояснила, что хранила их, потому что у нее не было денег на похороны.

    Ольга Врадий, представитель областного управления Следственного комитета: «Поскольку женщина не имела денежных средств на захоронение родственников, она оставила тела в квартире, накрыв одеялами. Предварительно установлено, что с 80-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат».

    Останки были отправлены на экспертизу, которая поможет установить дату и причину их смерти. По факту обнаружения мумий начата доследственная проверка.

    Что касается женщины, которая почти 10 лет не спешила расставаться со своими родственниками, то ее в срочном порядке госпитализировали в психиатрический стационар, сообщает сайт ГСУ СК РФ по Московской области.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru