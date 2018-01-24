В Подольске пенсионерка почти 10 лет жила в квартире с двумя мумиями

В Подольске Московской области в одной из квартир обнаружены мумифицированные тела женщины и мужчины. По предварительным данным, с момента смерти прошло около 9 лет.
Проживающая в этой квартире 77-летняя женщина сообщила, что это тела ее брата и сестры. Пенсионерка пояснила, что хранила их, потому что у нее не было денег на похороны.
Ольга Врадий, представитель областного управления Следственного комитета: «Поскольку женщина не имела денежных средств на захоронение родственников, она оставила тела в квартире, накрыв одеялами. Предварительно установлено, что с 80-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат».
Останки были отправлены на экспертизу, которая поможет установить дату и причину их смерти. По факту обнаружения мумий начата доследственная проверка.
Что касается женщины, которая почти 10 лет не спешила расставаться со своими родственниками, то ее в срочном порядке госпитализировали в психиатрический стационар, сообщает сайт ГСУ СК РФ по Московской области.
Ольга Врадий, представитель областного управления Следственного комитета: «Поскольку женщина не имела денежных средств на захоронение родственников, она оставила тела в квартире, накрыв одеялами. Предварительно установлено, что с 80-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат».
Останки были отправлены на экспертизу, которая поможет установить дату и причину их смерти. По факту обнаружения мумий начата доследственная проверка.
Что касается женщины, которая почти 10 лет не спешила расставаться со своими родственниками, то ее в срочном порядке госпитализировали в психиатрический стационар, сообщает сайт ГСУ СК РФ по Московской области.
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