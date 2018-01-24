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    Лавров предостерег Тиллерсона от эскалации напряженности на Корейском полуострове

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    Лавров предостерег Тиллерсона от эскалации напряженности на Корейском полуострове

    Лавров предостерег Тиллерсона от эскалации напряженности на Корейском полуострове

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов совместной повестки дня, в частности, ситуацию вокруг Корейского полуострова.

    Лавров и Тиллерсон согласились, что Северной Корее следует строго выполнять требования Совета Безопасности ООН, который неоднократно осуждал ядерные испытания и пуски ракет Пхеньяна. Но при этом глава МИД РФ предостерег американского коллегу от эскалации напряженности на Корейском полуострове, к которой ведет агрессивная риторика в отношении КНДР, в частности, «сколачивание направленных против нее блоков и угрозы морской блокады».

    Как сообщили в МИД, Лавров обратил внимание Тиллерсона на готовность Пхеньяна к диалогу и призвал разрешать противоречия исключительно дипломатическими методами с учетом российско-китайских инициатив по этой проблеме.

    Кроме того, министр иностранных дел РФ обсудил с госсекретарем США урегулирование кризиса в Сирии. В том числе Лавров и Тиллерсон обменялись мнениями об операциях в северных районах САР, а также обговорили подготовку к встрече сирийских сторон в Вене и к конгрессу сирийского нацдиалога в Сочи. Лавров в ходе беседы подчеркнул, что только сами сирийцы вправе определить будущее своей страны.

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