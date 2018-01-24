Утилизацией батареек и градусников займется «Росатом»

Госкорпорация «Росатом» централизованно займется утилизацией батареек и градусников.

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Как сообщает РБК, идею отдать этот бизнес госкорпорации выдвинул глава Минприроды Сергей Донской в письме Владимиру Путину, и тот инициативу поддержал.



Сейчас в России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн опасных отходов, а современной инфраструктуры для хранения и переработки нет, констатируют в Минприроды. Занимаются этим предприятия, разбросанные по всей стране, а у «Росатома» есть опыт утилизации радиоактивных отходов.



Теперь госкорпорации вместе с градусниками и батарейками, вероятно, придется заняться еще ртутными и люминесцентными лампами, асбестовой пылью, автопокрышками и прочими отходами первого и второго класса опасности.