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    Утилизацией батареек и градусников займется «Росатом». Росатом, госкорпорации, мусор, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУтилизацией батареек и градусников займется «Росатом»

    Утилизацией батареек и градусников займется «Росатом»

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    Утилизацией батареек и градусников займется «Росатом»

    Утилизацией батареек и градусников займется «Росатом»

      Госкорпорация «Росатом» централизованно займется утилизацией батареек и градусников.

      Как сообщает РБК, идею отдать этот бизнес госкорпорации выдвинул глава Минприроды Сергей Донской в письме Владимиру Путину, и тот инициативу поддержал.

      Сейчас в России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн опасных отходов, а современной инфраструктуры для хранения и переработки нет, констатируют в Минприроды. Занимаются этим предприятия, разбросанные по всей стране, а у «Росатома» есть опыт утилизации радиоактивных отходов.

      Теперь госкорпорации вместе с градусниками и батарейками, вероятно, придется заняться еще ртутными и люминесцентными лампами, асбестовой пылью, автопокрышками и прочими отходами первого и второго класса опасности.

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