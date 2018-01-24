«Золотые бедуины»: в Москву прилетели триумфаторы ралли «Дакар»

В Москву прилетели «Золотые бедуины» — призы за победу в ралли «Дакар». Лучшим в зачете грузовиков стал экипаж команды
«КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева.
За 30 лет существования команды «КамАЗ-мастер» к их победам на «Дакаре» можно уже привыкнуть. Высшим подиумом для российских гонщиков в среднем заканчивается каждый второй ралли-марафон. Вот и в этот раз команда возвращается с самой престижной многодневки не с пустыми руками.
Главная награда «Дакара» — «Золотой бедуин» — уже в 15-й раз отправляется в Набережные Челны. За 30 лет в «КамАЗе» сменилось два поколения гонщиков, но традиция побеждать не прерывалась, несмотря ни на что.
Эстафету победителя у легендарного гонщика Владимира Чагина принял его бывший механик. Для Эдуарда Николаева это уже четвертый командный и третий личный триумф «Дакара». Правда, от знаменитого ралли осталось только название. Гонка десятый год стартует в Латинской Америке. Через перуанские дюны, боливийское высокогорье и аргентинское бездорожье в этом году прошли не все. Почти половина команд снялась по ходу дистанции.
Дойти до финиша экипажу Николаева помогли партнеры по команде. По ходу гонки другие представители «КамАЗа» не раз выручали будущего победителя. На одном из этапов российский грузовик даже перевернулся, но смог вернуться на трассу. Ближайших конкурентов — экипаж из Белоруссии — Николаев обогнал почти на 5 часов.
С победой и юбилеем экипаж Николаева поздравил и президент России Владимир Путин. Впрочем, на подиум поднялись другие представители «КамАЗа». Третье место занял экипаж Айрата Мардеева. Уже сегодня победителей и призеров «Дакара» встретят на базе команды в Набережных Челнах.
Главная награда «Дакара» — «Золотой бедуин» — уже в 15-й раз отправляется в Набережные Челны. За 30 лет в «КамАЗе» сменилось два поколения гонщиков, но традиция побеждать не прерывалась, несмотря ни на что.
Эстафету победителя у легендарного гонщика Владимира Чагина принял его бывший механик. Для Эдуарда Николаева это уже четвертый командный и третий личный триумф «Дакара». Правда, от знаменитого ралли осталось только название. Гонка десятый год стартует в Латинской Америке. Через перуанские дюны, боливийское высокогорье и аргентинское бездорожье в этом году прошли не все. Почти половина команд снялась по ходу дистанции.
Дойти до финиша экипажу Николаева помогли партнеры по команде. По ходу гонки другие представители «КамАЗа» не раз выручали будущего победителя. На одном из этапов российский грузовик даже перевернулся, но смог вернуться на трассу. Ближайших конкурентов — экипаж из Белоруссии — Николаев обогнал почти на 5 часов.
С победой и юбилеем экипаж Николаева поздравил и президент России Владимир Путин. Впрочем, на подиум поднялись другие представители «КамАЗа». Третье место занял экипаж Айрата Мардеева. Уже сегодня победителей и призеров «Дакара» встретят на базе команды в Набережных Челнах.
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