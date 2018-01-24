В Совфеде заявили о вмешательстве американских СМИ в избирательную кампанию

В Совете Федерации фиксируют попытки вмешательства СМИ Соединенных Штатов в избирательную кампанию России. Об этом заявил глава временной комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов. Он подвел итоги участия российской делегации на
Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме.
Представители США туда, кстати, не приехали. Остальные же 26 государств региона единогласно приняли все предложения России. Основное из них осуждает любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств.
Андрей Климов, глава временной комиссии СФ по защите госсуверенитета: «США давно посчитали себя вправе вмешиваться в чужие внутренние дела, мы здесь для них не исключение, но мы здесь являемся главным объектом такого рода вмешательства, действуют они по десяти разным направлениям, одно из них — как раз использование средств массовой информации».
Речь в первую очередь об уже признанных в РФ иноагентами «Радио Свободы» и «Голос Америки».
Андрей Климов, глава временной комиссии СФ по защите госсуверенитета: «США давно посчитали себя вправе вмешиваться в чужие внутренние дела, мы здесь для них не исключение, но мы здесь являемся главным объектом такого рода вмешательства, действуют они по десяти разным направлениям, одно из них — как раз использование средств массовой информации».
Речь в первую очередь об уже признанных в РФ иноагентами «Радио Свободы» и «Голос Америки».
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