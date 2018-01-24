Солдат-срочник погиб при пожаре во время учений на Алтае

В Алтайском крае во время учений произошел пожар. В результате возгорания
погиб-солдат срочник.
По факту гибели солдата-срочника проводится проверка. Об этом заявил ТАСС Константин Кольцов, заместитель военного прокурора войсковой части №56681 города Омска, в ведении которой находится дивизия в Алтайском крае, где произошло ЧП.
Константин Кольцов: «Возгорание проводки было, проводим сейчас проверку».
В Сети появилась информация, что пожар произошел у села Косиха во время военных учений. В полях загорелась палатка. Из нее успели выбраться пять человек. После экстренной переклички выяснилось, что одного из солдат нет. В ходе поисков выяснилось, что он запутался в спальнике и не смог выбраться наружу.
Солдата с ожогами доставили в медучреждение, но врачам не удалось его спасти. Известно, что погибший молодой человек прибыл служить в Алтайский край из Чувашии.
Константин Кольцов: «Возгорание проводки было, проводим сейчас проверку».
В Сети появилась информация, что пожар произошел у села Косиха во время военных учений. В полях загорелась палатка. Из нее успели выбраться пять человек. После экстренной переклички выяснилось, что одного из солдат нет. В ходе поисков выяснилось, что он запутался в спальнике и не смог выбраться наружу.
Солдата с ожогами доставили в медучреждение, но врачам не удалось его спасти. Известно, что погибший молодой человек прибыл служить в Алтайский край из Чувашии.
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