Алекперов о ценах на нефть: снова начинается гонка за механическим зайчиком. Эксклюзив НТВ

Цены на нефть необходимо привести к уровню 2010–2012 годов, после чего плавно начинать выходить из соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). Такое мнение в интервью НТВ на экономическом форуме в Давосе высказал глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

1732 интервью

ЛУКОЙЛ

нефть

ОПЕК

эксклюзив