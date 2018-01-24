Алекперов о ценах на нефть: снова начинается гонка за механическим зайчиком. Эксклюзив НТВ

Цены на нефть необходимо привести к уровню
2010–2012 годов, после чего плавно начинать выходить из соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). Такое мнение в интервью НТВ на экономическом форуме в Давосе высказал глава компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
Вагит Алекперов: «Есть так называемый объективный фактор — это сверхнормативные остатки. Мы должны привести их в норму, к уровню
2010–11-12 года, и потом плавно начинать выходить из этого соглашения. Потому что отрасли-то надо развиваться».
Цены должны отражать затраты, которые несут производители, отметил Алекперов.
Вагит Алекперов: «Когда начинались ограничения, мы говорили, что 50 долларов нас всех устраивает. Сегодня уже 60 устраивает. Ощущение, что правительства стран, которые производят нефть, не устраивает уже и 70 долларов, и начинается снова гонка за механическим зайчиком».
Цены должны отражать затраты, которые несут производители, отметил Алекперов.
Вагит Алекперов: «Когда начинались ограничения, мы говорили, что 50 долларов нас всех устраивает. Сегодня уже 60 устраивает. Ощущение, что правительства стран, которые производят нефть, не устраивает уже и 70 долларов, и начинается снова гонка за механическим зайчиком».
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