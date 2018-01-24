Сборная России сыграет с Турцией и Швецией на групповом этапе Лиги наций UEFA

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ Posted by UEFA EURO 2020 on Wednesday, January 24, 2018

Согласно рейтингу UEFA, сборная России попала в лигу B — второй по силе дивизион турнира. А волею жребия российские футболисты сыграют в группе номер 2 с командами Швеции и Турции.Победа в группе позволит сборной России выйти в лигу A, а также побороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы — 2020, если россияне неудачно выступят в отборочном этапе.Матчи группового турнира Лиги наций пройдут с 6 сентября по 20 ноября нынешнего года, финальная стадия — 5–9 июня 2019 года. Стыковые матчи между победителями групп в каждой из лиг за право выступить на Евро-2020 пройдут с 26 по 31 марта 2020 года.Что касается классического отборочного турнира чемпионата Европы, то он на этот раз стартует не осенью, а 21 марта 2019 года. Финиширует — 31 марта 2020 года. По итогам отборочной кампании на Евро попадают 20 команд плюс четыре сборные через Лигу наций.