Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Сборная России сыграет с Турцией и Швецией на групповом этапе Лиги наций UEFA

    комментировать
    • Фото: UEFA EURO 2020 / facebook.com
    Сборная России сыграет с Турцией и Швецией на групповом этапе Лиги наций UEFA

    Сборная России сыграет с Турцией и Швецией на групповом этапе Лиги наций UEFA

    Сборная России сыграет с Турцией и Швецией на групповом этапе Лиги наций UEFA
  • Фото: UEFA EURO 2020 / facebook.com

    • В швейцарской Лозанне прошла жеребьевка группового этапа Лиги наций — нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций, целью которого является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.

    Согласно рейтингу UEFA, сборная России попала в лигу B — второй по силе дивизион турнира. А волею жребия российские футболисты сыграют в группе номер 2 с командами Швеции и Турции.

    Победа в группе позволит сборной России выйти в лигу A, а также побороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы — 2020, если россияне неудачно выступят в отборочном этапе.

    Матчи группового турнира Лиги наций пройдут с 6 сентября по 20 ноября нынешнего года, финальная стадия — 5–9 июня 2019 года. Стыковые матчи между победителями групп в каждой из лиг за право выступить на Евро-2020 пройдут с 26 по 31 марта 2020 года.

    Что касается классического отборочного турнира чемпионата Европы, то он на этот раз стартует не осенью, а 21 марта 2019 года. Финиширует — 31 марта 2020 года. По итогам отборочной кампании на Евро попадают 20 команд плюс четыре сборные через Лигу наций.

    The official result of the #NationsLeague draw! ✅

    Posted by UEFA EURO 2020 on Wednesday, January 24, 2018

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru