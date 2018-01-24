В Омске закрыли квартиру-музей Егора Летова из-за кравших экспонаты фанатов

Брат покойного музыканта Егора Летова заявил, что квартиру семьи беспрестанно обворовывают. По его словам, делают это поклонники. После смерти рокера в Интернете появилась информация об открытии в его доме музея. Фанаты вереницей потянулись туда, но вскоре из квартиры стали пропадать вещи.

После того как в сети появились гневные публикации о закрытии так называемого музея лидера «Гражданской обороны», Сергей Летов поспешил объясниться. Брат известного музыканта заявил, что забрать ключи от квартиры, где провел свои детские годы Егор, его вынудили сами фанаты, которые уносили с импровизированных экскурсий диски, плакаты, пластинки и все остальное, что могло уместиться в карманах.



Сергей Летов: «В квартире проживал мой отец, пенсионер, которому не хватало общения, и он пускал в гости разнообразных поклонников Егора Летова и „Гражданской обороны“, которые растаскивали потихоньку все, что могли там найти, пользовались тем, что отец пожилой человек».



Память о лидере «Гражданской обороны» семья собирала по крупицам, рассказал Сергей. Ведь в Омске его брат жил недолго, чаще гастролировал по стране.



Поклонники Летова все же просят не закрывать им доступ. Обещают вести себя прилично и не трогать личные вещи музыканта. Также они намерены добиться, чтобы квартира, где когда-то жил лидер панк-группы, получила официальный статус музея. Кстати, омские краеведы уже заявили, что не против такой инициативы и готовы помочь.



Подробности — в видеоматериале.